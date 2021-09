Juan Pablo tiene grandes números con su club

Redacción- El zaguero Juan Pablo Vargas ha trabajado de gran manera de cara a los juegos de La Sele con la convicción de lograr un puesto en el once estelar del cuadro patrio en las eliminatorias.

El defensor costarricense que se ha vuelto figura en el Millonarios de Colombia, es parte de los convocados con los que Costa Rica le hará frente a los primeros tres juegos de la octagonal rumbo a Qatar 2022.

Juan Pablo Vargas está consciente de que tendrá que trabajar muy duro para ganarse un lugar en la titularidad, sin embargo, sabe que todos los que han sido llamados por Luis Fernando Suárez tienen la capacidad para ser estelares.

«Acá hay muy buenos jugadores como para pensar que solo unos son titulares, obviamente uno trabaja siempre pensando en poder jugar y esa ha sido mi mentalidad desde que he venido a la selección.

A pesar de que muchas veces no he tenido los minutos que quiero, me parece que siempre mi mentalidad ha sido yo puedo ser titular, yo puedo jugar y ese respeto también se lo debo a los compañeros, así como ellos a los que no hemos jugado tanto.

Me parece que yo trabajo para eso, para los minutos ya está en el profesor quien va a jugar el día jueves y los demás partidos. Es una experiencia totalmente diferente y me emociona mucho poder estar en esta eliminatoria».

De esta manera, el defensor deja en claro que la mentalidad de él siempre ha sido cosechar la mayor cantidad de minutos posibles, aunque hasta la fecha no cuente con un registro como el deseado.

Por otra parte, las estadísticas que registra en suelo colombiano respalda el gran trabajo del zaguero, pues se ha convertido en pieza inamovible en su equipo, lo cual lo hace soñar con poder tener actuación en los partidos de La Sele.

El primer juego del cuadro nacional será este jueves a las 7:05 pm frente a la Selección de Panamá, donde los ticos buscarán ganarse nuevamente el cariño de la afición que no está satisfecha con el rendimiento mostrado.