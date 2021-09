Mariano solo jugó 45 minutos ante Santos por una carga muscular

Redacción – El volante argentino morado, Mariano Torres, dejó saber su gran molestia y afirma que le da mucha bronca que Saprissa deje ir la ventaja en los partidos del presente Torneo de Apertura 2021, donde han sido muy irregulares.

Torres mostró su disgusto por el empate de 3-3 del Monstruo en Guápiles, ya que iban ganando 1-3 y los santistas aprovecharon las falencias de los comandados por Mauricio Wright para borrarles la sonrisa con una agónica igualdad.

Ese resultado generó que los tibaseños ya sumen cuatro partidos sin ganar en el torneo, lo cuál ha generado el enojo entre el saprissismo, que pide la salida del timonel de 50 años, que está en el ojo del huracán en las redes sociales.

En dicho duelo, Mariano marcó uno de los goles del Monstruo, pero lamentablemente solo pudo jugar el primer tiempo, debido que presentó una pequeña carga muscular, por lo que avisó al cuerpo médico morado que vio como Wright le dio descanso.

Pero el sudamericano tiene una gran molestia con su plantel, debido que por desatenciones han dejado ir varias ventajas en el torneo. Una de las más recientes fue ante Guanacasteca, donde iban ganando y el cuadro pampero los igualó en la fecha 10.

Esa situación le genera una gran bronca al sudamericano, que conversó con Teletica Radio y dejó saber su malestar por esa situación que atormenta al campeón nacional.

«Da mucha bronca cuando vas en ventaja y no podemos terminar de cerrar el partido, porque hoy teníamos un resultado a favor importante, pero tampoco lo supimos cerrar como nos pasó contra Guanacasteca, la verdad que es una lástima, porque estábamos decididos a llevarnos los tres puntos y no lo pudimos hacer. Tuve una carga en el aductor y preferí avisar, no es nada grave», afirmó Mariano Torres a Teletica Radio.

Los morados cambiarán el chip del campeonato nacional por unos días, con el fin de centrarse en los octavos de final de la Liga Concacaf, donde se medirán el próximo 23 de septiembre al Santa Lucía Cotzumalguapa de Guatemala a las 6:00 pm en suelo chapín.