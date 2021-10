Colegio asegura que, del total de odontólogos, solo un 6% corresponde a ortodoncistas

Proyecto busca garantizar la calidad y confiabilidad en los servicios de salud

Redacción – Que solo los especialistas puedan aplicar tratamientos de ortodoncia no es de recibo para el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Así lo hicieron saber mediante un comunicado de prensa donde expresan su rechazo al proyecto de ley 22.611 que impediría que cualquier odontólogo, sin especialidad, aplique estos tratamientos.

Esta es una propuesta de reforma al artículo 14 de la actual ley orgánica del colegio, mediante la cual se dispondría que el ortodoncista es el único profesional acreditado para tratamientos como ortodoncia correctiva y ortopedia facial.

La iniciativa busca garantizar la calidad y confiabilidad en los servicios de salud, pero el colegio expone razones técnicas que justifican su oposición.

Entre los argumentos, el colegio indica que esta medida limitaría a los pacientes a un acceso más universal a estos servicios ya iniciados por los profesionales en odontología.

Desde su perspectiva, esta disposición no toma en cuenta la disponibilidad de especialistas frente a la demanda de tratamientos de esa naturaleza. La población de especialistas en Costa Rica corresponde al 19% y de ortodoncistas al 6% del total de odontólogos activos registrados, según el Colegio de Dentistas.

Aseguran que este proyecto menoscaba la libertad profesional, mientras que la Sala Constitucional le ha dado carácter fundamental a este derecho, partiendo de los artículos 56 y 46 de la Constitución Política y reconocen el derecho al trabajo y la libertad de empresa.

«Ciertamente, no se trata de una libertad irrestricta, pero su limitación ha de ser razonablemente fundada y la limitación que se impone a los cirujanos dentistas generalistas, para lo que nos ocupa, no lo está, pues no exhibe el proyecto de ley en su exposición de motivos, razón alguna, apegada a las reglas de la ciencia y la técnica, que amparen la limitación, la cual no corresponde finalmente con el esquema trazado», indicó la fiscal del colegio, Raquel Ulloa.

Además, los odontólogos explican que el Reglamento de Perfiles Profesionales, publicado el 22 de enero de 2019, otorga la potestad al Ministerio de Salud de solicitar a los colegios profesionales los perfiles profesionales de los odontólogos generalistas y especialistas.

Ese decreto reitera la facultad de autorregulación del ejercicio clínico es competencia únicamente de los colegios profesionales y debe relacionarse con la malla curricular de grado de la carrera de Licenciatura en Odontología, en la cual se imparten materias sobre ortodoncia como parte de la formación del profesional, que lo habilitarían, una vez egresado de la universidad correspondiente e incorporado al colegio para intervenir a los pacientes.