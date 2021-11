Campos tiene inspirado al equipo que nació grande

Redacción – El entrenador florense, Jeaustin Campos, afirma que prepara para el éxito al Team en el año de su centenario, que pinta muy bien para el Herediano.

La escuadra que nació grande vive un momento de ensueño en el Apertura 2021, donde son líderes con 36 puntos en 19 jornadas disputadas, luego de que vencieran con una solitaria anotación de Yendrick Ruiz al Cartaginés.

Este gran éxito de los florense tiene como mente maestra al timonel de 50 años, que asegura que experiencia, golpes y derrotas lo han ayudado a tener inspirado a los jugadores Herediano, a los que les exige dar siempre el 120%, ya que el 100% no le sirve.

Esa garra de sus dirigidos tiene muy feliz a Campos, que deja claro que desde su primer día ha sido honesto con sus jugadores, con el fin de dejarles saber lo que busca de ellos en la parte física, táctica y hasta de la intensidad dentro de la cancha.

Jeaustin Campos habló en conferencia prensa y señala que está preparando para el éxito al Herediano, con el fin de estar listos cuando llegue el esperado momento de gloria.

«La experiencia y obviamente las satisfacciones se aprende mucho, pero también de los golpes y las derrotas. Una de las cosas que me ha quedado claro es que no haya sido honesto con los muchachos, pero si lo he tenido mucho más presente que es la honestidad con ellos, que es lo que necesito de cada uno de los jugadores, sino que a cada uno he tratado que es lo que queremos de ellos de la parte física, táctica e intensidad.

Si quiere jugar en un puesto, yo necesito esto y esto, si hemos tenido eso. Aquí no hay tiempo para pestañear, saben que hay tres por puesto y casi tienen que acercarse mucho a la perfección en su rendimiento individual, porque la competencia es muy dura. A mí no me sirve al 100%, a mi me sirve el 120% de rendimiento.

Tenemos que prepararnos para el éxito y tal vez en este momento hayan más partidos ganados, que perdidos. Pero siempre les dije que en el éxito aunque sea momentáneo, tenemos que encender todas las luces, trabajar con seguridad y pasión, eso nos ha dado réditos en el torneo», afirmó Jeaustin Campos.

Para el estratega del cuadro rojiamarillo el parón del campeonato le ayudará a conformar un equipo más unido y que comprenda mejor su idea de juego.