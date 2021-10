Torres salió insatisfecho por el empate en Occidente

Redacción – El habilidoso volante argentino, Mariano Torres, asegura que no le gusta para nada el empate de 1-1 del Saprissa ante Municipal Grecia en el Estadio Allen Riggioni Suárez en Occidente.

Torres se mostró descontento por la igualdad del equipo morado en la fortaleza de los griegos, ya que dejaron ir la oportunidad de acercarse al Herediano.

Para el mediocampista de 34 años, fallaron en la definición y eso les pesó para no poder el resultado esperado ante un aguerrido conjunto helénico en la cancha.

Mariano Torres habló con FUTV y señala que debían buscar los tres puntos ante Grecia, debido que podían acercarse al líder, pero no lo consiguieron lo cuál lo molestó.

«A mí no me gusta para nada el punto, porque teníamos la posibilidad de acercarnos a Herediano que ayer había empatado con La Liga y era buscar los tres puntos, pero como se dio el primer tiempo, al final terminamos empatando el partido, pero a mí no me gusta el punto. Tuvimos mala suerte y no pudimos ganar el partido», afirmó Torres a FUTV.

Los morados llegaron a 25 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Ese puntaje los tiene a seis puntos del Herediano, que sigue como líder con 31 unidades. Saprissa tiene los mismos puntos que Alajuelense y Grecia, pero mejor gol a favor.