Redacción- Vuelve al Teatro Eugene O’Neill la mejor ópera desde el Metropolitan de Nueva York.

Después de varios meses inactiva por la situación pandémica global, la mejor ópera del mundo regresa al Teatro Eugene O’Neill del Centro Cultural Costarricense Norteamericano con la vuelta del METOpera en su temporada 2021-2022.

Será el duodécimo año en que llega a la gran pantalla del TEO la temporada de transmisiones de ópera en vivo, vía satélite y en alta definición, con 10 obras de lujo que incluyen nuevas producciones, nuevos compositores, óperas presentadas por primera vez y clásicos inolvidables.

Historias de amor y muerte, traiciones y luchas políticas, entre otras, serán interpretadas por los más talentosos artistas del canto, en imponentes producciones de la más alta calidad, y acompañados de exquisitas obras musicales de los grandes compositores de todos los tiempos.

La nueva temporada dará inicio este sábado 9 de octubre a las 10:55 a.m. con Boris Godunov de Modest Mussorgski, considerada la gran ópera rusa por excelencia y una de las obras más decisivas en la evolución teatral y musical del género. El bajo René Pape, encabeza el elenco en el papel de Boris, un torturado zar atrapado entre la ambición y la paranoia paralizante.

Esta obra retrata la realidad de la Rusia de 1869 y de su gobernante en crisis, rodeado de una corte llena de traiciones, conspiraciones y asesinatos.

Para el sábado 23 de octubre a las 10:55 a.m. es el turno de Fire Shut Up in My Bones, del

compositor y músico de jazz ganador del Grammy, Terence Blanchard.

Se trata de la primera ópera de un compositor afroamericano presentada en el escenario del MET, la cual cuenta la historia conmovedora y profunda sobre una infancia turbulenta, un viaje de superación lleno de decepciones y dificultades.

El 4 de diciembre a las 11:55 a.m., se podrá ver la tercera ópera Eurídice, basada en el antiguo mito griego de Orfeo, que trata de rescatar del inframundo a su amada. El emergente compositor estadounidense Matthew Aucoin lleva una nueva y cautivadora versión de la historia, que se reinventa desde el punto de vista de Eurídice.