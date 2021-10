Redacción- El FBI confirmó hoy mediante un comunicado oficial en su cuenta de Twitter que los restos humanos encontrados el pasado miércoles en Florida, Estados Unidos, eran del novio de la bloguera Gabby Petito, Brian Laundrie.

«El 21 de octubre de 2021, una comparación de registros dentales confirmó que los restos humanos encontrados en T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Parkson son de Brian Laundrie», se mencionó en el comunicado del FBI

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM

