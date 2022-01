Gamboa suma 655 minutos en 10 partidos de la Bundesliga

Redacción – El técnico de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, revela que problema crónico en la cadera tiene a Cristian Gamboa al margen de la Selección Nacional.

Pese a ser inamovible en el VFL Bochum de la Bundesliga de Alemania, el lateral derecho de 32 años le explicó al timonel patrio su situación de salud y por eso no fue llamado para los cruciales duelos ante Panamá, México y Jamaica.

Gamboa tiene un problema crónico en su cadera, por lo que fue transparente con el Suárez y le dejó saber que no podría estar al 100% si lo convocaba, por ello, con el fin de no perjudicar a la Tricolor optó por pedir que no lo convocaran.

No solamente por el largo viaje desde Alemania, si no que es por su situación de salud, ya que tendrá que lidiar con una carga de tres juegos eliminatorios de alta intensidad, que le podrían perjudicar en su problema crónico.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y se refirió a la situación de Gamboa, que fue muy transparente con el timonel patrio.

«En el caso de Gamboa es una situación especial lo de él, yo he hablado con él varias veces y se presenta una situación de salud, tiene un problema crónico en su cadera y dentro de todas las situaciones que hemos hablado con él y en ese sentido fue muy transparente, con el mayor deseo de estar con la selección, con el mayor deseo y con el corazón siempre pensando en representar a la selección, él habla de la exigencia que en determinado momento tiene venir, no solamente el viaje.

Si no que es una fecha FIFA que está recargada, antes eran dos partidos que se jugaban y ahora son tres, la exigencia al 100% da para pensar que en determinado momento hablando con el médico, puede y el mismo reconociendo que no pueda estar en los tres partidos, siempre he pensado en él como una posibilidad, pero siempre tenerlo 100% es muy complicado, por eso he tomado la decisión de no convocarlo», afirmó Suárez.