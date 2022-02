Lali le pidió al jugador que no la dejara de seguir: ”Leo, si pensás que no estoy bien, tenés razón, pero no me dejes de seguir”

Redacción– ¿Por qué Messi dejó de seguir a Lali? Esa fue la pregunta que muchos se hicieron luego de que se descubriera que el argentino no seguía más en Instagram a la actriz.

Espósito contó la situación durante una entrevista en el programa español, El Hormiguero. La rubia contó que que todo inició cuando agregó al argentino en su lista de «mejores amigos» en Instagram, en donde subió una foto subida de tono, la respuesta del futbolista fue inmediatamente dejarla de seguir.

“Yo tengo ‘mejores amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo […] Subí algo bizarro y gracioso de mi vida, jodiendo con un amigo. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi. Me dio un poco de cosa que vea mi cara social con mis amigos, gritando», contó la también argentina.

Después, la actriz dice que le mandó un mensaje pidiéndole perdón al futbolista. «Te juro que no soy así todo el rato, te quiero”.

“Yo lo agregué porque dije: ‘¿Cómo no voy a tener en ‘mejores amigos’ a mi compatriota y número uno del mundo?’. Lio, si pensás que no estoy bien, tenés razón, pero no me dejes de seguir”, agregó Espósito.

Como bien se sabe, Messi es una persona muy reservada con su vida privada, y no ha hablado sobre el tema.