Soto tiró indirectas a Alajuelense y Saprissa

Redacción – El gerente general del equipo que nació grande, Jafet Soto, saca pecho con la enorme calidad del plantel florense y afirma que los jugadores del Herediano son apetecibles por otros equipos en Costa Rica.

Soto no se guardó nada y señala que los jugadores con pasado rojiamarillo que llegan a otros clubes del país, es porque humildemente los dejan salir en Fuerza Herediana, debido que por una u otra razón no los necesitaban en la institución.

Fiel a su estilo, Jafet también recuerda que el Team cuenta con estabilidad económica, gracias a los fichajes inteligentes, alejados de los bombazos y otros errores que han cometido clubes como Alajuelense y Saprissa que llevan grandes nombres a sus filas.

Para el polémico directivo, el fútbol merece un cambio generacional y en Herediano lo están haciendo, ya que según desde la óptica de Soto han conformado un equipo con un promedio ideal para ser campeones, por lo que confía en salir del mal bache pronto.

Jafet Soto habló en un Facebook Live del Herediano y afirma que todo está planificado en el Team, por eso envió una indirecta a otros clubes del país, que deben llevar a sus equipos jugadores de otros lados, mientras que el club florense les sobran.

«Costa Rica se merece un rejuvenecimiento total en todo y en eso hemos apuntado en Herediano, tenemos un promedio de edad bajo y podemos jugar con eso, sabemos el promedio de edad que ganan campeonatos y los tenemos por mucho. Creo que eso nos da una estabilidad porque no solo es hablar de la planilla como tal, si no que nos da una estabilidad económica, a la cuál Herediano acabó lo sucedido del 2013 para abajo de atrasos salariales y rifas que ya son del pasado.

Gracias a esas contrataciones estables que hemos hecho a lo largo del tiempo, dejar claro que andan diciendo que Bryan Segura va para un equipo, pero hay que dejar claro que si nosotros lo dejamos, que quede claro él tiene dos años más de contrato, todo lo que han contratado otros equipos, es que humildemente lo dejamos ir porque no lo necesitábamos, así de fácil. No es algo que no este planificado, entonces nosotros si sabemos que los jugadores del Herediano son apetecibles en Costa Rica, algunos tienen que traer jugadores por fuera porque no tienen y a nosotros nos sobran», afirmó Soto.