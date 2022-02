Redacción – ¡Un tico sí pudo celebrar en la nieve de Denver! Andrés Lezcano presente en la hazaña de los cremas del Comunicaciones, que eliminaron al Colorado Rapids de la MLS tras igualar 1-1 en el global y pasar en penales con cifras de 3-4.

Lezcano fue titular con el popular conjunto guatemalteco, que llegó a la Liga de Campeones como el vigente monarca de Liga Concacaf, lo cuál los motiva de gran forma.

Bajo un intensa nevada en Denver, Colorado, la escuadra chapina no se achicó y jugó de tú a tú a los Rapids, que eso sí, encontró una anotación al minuto 29, gracias a un gol obra de Max Alves para el 1-0, que con una certera definición venció a Kevin Moscoso.

⚽ Goaaal @ColoradoRapids!

Max Alves with a great finish takes the lead at home!#SCCL22 pic.twitter.com/Jotu8orIA5

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 24, 2022