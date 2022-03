Redacción – ¡27 clasificados listos! Camerún Marruecos y Túnez estarán en el Mundial de Catar 2022 tras sellar su boleto en las eliminatorias de África.

Estas naciones africanas hicieron los suyo y se unieron a la lista de invitados para la Copa del Mundo de la FIFA, que se realizará a final de año en suelo catarí.

Camerún sufrió de más ante una combativa de Argelia, la cuál eliminó por goles de visitante tras empatar en el global por 2-2. Los Leones Indomables anotaron por medio de Choupo Moting al minuto 22 y Toko Ekambi al 120+4.

🇨🇲 After missing out in 2018, Cameroon are heading back to the #WorldCup 🦁 #WCQ | @Fecafootofficie pic.twitter.com/hQBUYZApbd

Mientras, que por Argelia anotó Ahmed Touba al minuto 118. Camerún mostró jerarquía y selló una agónica clasificación a su octavo Mundial.

Por su parte, Marruecos no tuvo piedad de República Democrática del Congo, la cuál echaron con un contundente global de 5-2 tras ganar la vuelta por 4-1 con goles de Ounahi al 21 y 54, Tissoudali al 45+7 y Hakimi al 69. Por Congo anotó Malongo al 77.

Este resultado le dio el boleto a los Leones del Atlas, que asistirán a su sexto Mundial de la FIFA, donde su mejor puesto fue en 1986 donde quedaron undécimos.

Túnez clasificó con global de 1-0 eliminó a Malí. Las Águilas de Cartago empataron 0-0 en la vuelta y así terminar con boleto en mano a Catar, que será su sexta Copa del Mundo. Su mejor actuación fue en 1978, donde quedaron novenos.

𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐋𝐀𝐍𝐄 𝐓𝐎 𝐐𝐀𝐓𝐀𝐑! ✈️

🇹🇳 Tunisia are going to the #WorldCup for the second time in a row (and their 6th overall)! 🦅#WCQ | @FTF_OFFICIELLE pic.twitter.com/qVPzol34yR

— CAF (@CAF_Online) March 29, 2022