El 36% de los encuestados votaría por Figueres. 32,4% por Chaves

Indecisos serían claves para definir la elección presidencial

Redacción- A 11 días de que se defina el próximo presidente de Costa Rica, una nueva encuesta arrojó sus resultados.

Se trata del análisis realizado por la firma Demoscopía para el medio de comunicación digital El Observador.

En este estudio, el candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, se encuentra sobre Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático.

Figueres contó con un apoyo del 36% de los encuestados, mientras que un 34,4% dijo que votaría por Chaves.

Pese a eso, ambos se encuentran en un empate técnico, pues la encuesta tiene un margen de error de ±2,72%.

Igual que en la primera ronda, los indecisos jugarán un papel clave, pues podrían ser quienes definan la contienda electoral.

De acuerdo con Demoscopía, un 18,8% de los encuestados está en esa posición y aún no sabe por cuál candidato votar.

Finalmente, un 4,7% dijo que no votará por alguno de los candidatos, un 4,6% no respondió y otro 3,5% manifestó que, en definitiva, no ejercerá su derecho al voto.

El 71,2% dice que su decisión por quién votar ya está tomada y es 100% segura, mientras que el 15,3% asegura que su opinión podría cambiar.

Para la encuesta se consultó, vía telefónica, a 1,300 personas mayores de edad entre los días 21 y 23 marzo.