Redacción – La Sele reta al canadiense Milan Borjan: el arquero menos vencido de la octagonal de la Concacaf, que se ha convertido en pieza clave de su país.

Borjan nació en la ciudad de Knin, Croacia, pero desde muy joven viajó con su familia a Canadá, donde se arraigaron y fue ahí, donde el portero se enamoró del deporte, que hoy lo tiene a sus 34 años como pieza clave de la selección de la «Hoja de Maple».

Actualmente, Borjan milita con el Estrella Roja de Belgrado de Serbia, donde destaca con su fantástico nivel, el cuál ha trasladado a la selección canadiense, en la cuál es considerado como uno de los grandes líderes junto a Atiba Hutchinson.

Su liderazgo y rodaje lo han hecho ganarse la confianza de John Herdman, que en el reconocimiento de Canadá de la gramilla del Estadio Nacional se le vio conversar con Borjan y Hutchinson durante varios minutos.

WESTON MCKENNIE OFF THE CROSSBAR. A HUGE SAVE FROM MILAN BORJAN. 🧤 pic.twitter.com/Y09wgnivZi

