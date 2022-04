Contreras tuvo un juego para el olvido ante La Liga

Redacción – El delantero de la ADG, Anthony Contreras, afirma que La Liga llegó a proponer al Estadio Chorotega de Nicoya y ante eso reconoce que no hicieron nada en el primer tiempo, por lo que terminaron pagando muy caro.

Contreras reconoció sin problemas el mal juego de Guanacasteca, que mostró un nivel deficiente ante Alajuelense que lo ganó por 0-3, gracias a un doblete del panameño Freddy Góndola en los minuto 7 y 20, sumado a otro gol de Carlos Mora al 42.

Estos goles del León en la etapa inicial golpearon a la ADG, que lució totalmente desconocida en un reducto pampero a reventar, gracias al arribo de la afición manuda.

Lea también: El León se consolida en la cima tras fabulosa goleada a la ADG

La ausencia de Joseph Bolaños con los verdolagas pesó, ya que no tuvieron un hombre que incomodara la defensa de Alajuelense, que no tuvo apuros en el juego.

Anthony Contreras habló con FUTV y afirma que regalaron el primer tiempo, por lo que deben aprender de los errores que cometieron ante La Liga.

«La verdad nos costó mucho, estamos conscientes que regalamos más que todo el primer tiempo, La Liga vino a proponer y la verdad no hicimos nada en el primer tiempo, pedimos una disculpa a la afición por la actitud que tuvimos, que no fue de la mejor manera y ahora tratar de aprender de los errores para que no nos vuelva a pasar, nos cayeron tres goles de errores de todos, esto es un equipo y asumimos la responsabilidad todos», afirmó Anthony Contreras.