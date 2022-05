Quedo también ha jugado con Carmelita en segunda

Volante es de los chineados de la afición aurinegra

Redacción – En el fútbol nacional hay historias fabulosas detrás de muchos jugadores y uno de esos atletas con algo especial detrás es Josué Quedo, volante del Municipal Liberia que pasó de trabajar en una arrocera a figurar en segunda división.

Sus inicios se remontan a las canchas de la Ciudad Blanca. Conforme fue pasando el tiempo siempre dio destellos de su calidad, la cuál lo llevó al 2011 a pasar con éxito una prueba que realizó con Liga Deportiva Alajuelense, donde convenció con sus cualidades.

Pero tuvo que dejar ir ese chance de oro de formar parte de la cantera eriza por factores económico, debido que en ese tiempo La Liga no tenía el CAR ni demás comodidades de la actualidad y eso representaba que debía estar viajando desde Liberia.

Pese a dejar ir esa oportunidad dorada, Quedo no se desaminó y en suelo liberiano jugaba al fútbol de forma ocasional, ya que tuvo que colgar los tacos un tiempo para trabajar en la Arrocera Tío Pelón.

En esta reconocida arrocera, Josué era empacador lo cuál le exigía al máximo. Pero su talento premió al atleta, gracias a que tuvo pudo retomar su pasión por el deporte rey en un equipo de canchas abiertas dirigido por Junior «chino» Martínez, actual utilero liberiano.

En esta humilde institución volvió a enamorarse del fútbol y así realizar una visoria con Liberia, la cuál pasó con éxito en junio del 2018. Pero no todo fue tan fácil, ya que en sus inicios tuvo que combinar su trabajo en la arrocera con sus compromisos con el club.

«Yo soy un enamorado de Liberia y el pueblo, recuerdo que el equipo estuvo a punto de descender a LINAFA y teníamos un último partido ante Fútbol Consultants, el cuál teníamos que ganar, yo le pedí permiso a mi jefe en la arrocera, quién me dijo que no podía ayudar porque había que sacar un pedido muy grande, por lo que me comprometí a trabajar 12 horas viernes y sábado, para jugar el domingo.

Aún así, los compañeros del trabajo me ayudaron pero el desvelo me golpeó, ya que era turno que terminaban a las 6:00 am. Llego ese partido, Dios me dio fuerzas y pude anotar (llora de emoción) y ayudar a Liberia que se salvó en ese torneo del 2019″, afirmó Josué Quedo a AMPrensa.com.

En sus inicios tuvo que lidiar con problemas económicos que atormentaron en el pasado al club, pero pese a todo, Quedo siempre se mantuvo al pie del cañón, ya que es cabeza de su hogar debido que sus papás no pueden trabajar por problemas de salud.

Además, de que es papá de una niña. Sumado a su pareja, que ha sido un soporte trascendental para poder estar actualmente como jugador profesional en el Municipal Liberia, que ahora cuenta con grandes condiciones gracias a empresa Horus FC.

Sin dudas, que historias como las de Josué Quedo o conocido cariñosamente como «Puñal» son realmente dignas de aplaudir, ya que a pesar de las adversidades que le ha tocado vivir, el volante y lateral aurinegro vive su sueño al máximo.