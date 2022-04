Días atrás Gamboa se disculpó públicamente con Sánchez

Redacción- ¡Una nueva oportunidad laboral! El conocido estilista Ricardo Gamboa publicó en redes sociales que consiguió un nuevo trabajo en el salón Blondes By Dolce.

El estilista, anunció que se encontraba muy emocionado por esta nueva oportunidad laboral que se le presentó y que se sentía como si fuese una nueva temporada de su vida.

«Hoy inicio en un nuevo lugar, y me siento justo así, ver que personajes hay, mis compañeros nuevos, me parece super divertido, esa sensación que siento de que va a empezar algo diferente», expresó.

Gamboa, fue quien los subió videos de Keyla Sánchez en donde expuso el estado de la presentadora horas antes de su accidente, lo que generó una gran polémica en redes sociales, a tal punto que hasta perdió su trabajo.

El accidente se dio a eso de las 2:27 am y Gamboa decidió publicar el video de Keyla al rededor de las 8:00 AM cosa a que a Sharon Segura y Johanna Yepes no les gustó para nada.

Por lo cual, anunciaron su despido. Las guapas modelos, son dueñas del salón HAIR POINT BY JS, en donde Gamboa trabajaba y mediante sus redes sociales, anunciaron el comunicado de su despido.

«Por este medio comunicamos que hemos tomado la decisión de prescindir de los servicios de nuestro estilista. Con amor, Sha y Joha», fue lo que escribieron el 31 de marzo, mismo día del accidente de Sánchesz.

Días atrás, Gamboa utilizó sus redes sociales para pedirle una disculpa pública a Sánchez: «Mi intención nunca fue perjudicarla ni a usted ni a su imagen o trabajo, me disculpo si así fue. Perdón por que al igual que los otros invitados a la fiesta te deje ir así».