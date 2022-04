Desde un en vivo en su cuenta de Instagram hace unos días, Keyla no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema del accidente

Redacción- Hace casi un mes desde el accidente automovilístico que tuvo Keyla Sánchez, y sigue siendo un tema del cual da de que hablar, y durante una entrevista breve entrevista con el youtuber Diego Bravo, Melissa Mora y Nicole Carboni hablaron sobre la situación.

Entre los temas que hablaron uno que más ha generado movimiento en redes, fue que dieron su opinión luego de que Bravo les preguntó si deberían de despedir o no a Keyla de Teletica, y se vio que ambas modelos tienen pensamientos diferentes sobre el tema.

«Pues yo creo que por responsabilidad del canal, así como ya ha despedido a otra gente por cosas en lo que cabe tontas verdad, que igual cometieron una falta. Imaginate esto que es una falta más grave todavía, ¿cómo no van a despedir a una persona así?», respondió la polémica Carboni.

Por otro lado, Mora no estuvo de acuerdo y dijo que no tenía nada que ver el canal con su vida privada.

«Yo creo que ella no estaba en el trabajo cuando pasó lo que pasó, entonces digamos que por ahí, yo digo que lo laboral y lo profesional no tiene que ver con su momento de relax..Yo creo que ella hace un trabajo bien en lo que respecta a trabajo como profesional ella lo hace bien y ya su vida privada, cada quien comete errores, de ver la vida diferente, entonces yo no creo que tenga que ver el canal con la vida privada», expresó Mora.

Ante esto, comenzaron a surgir comentarios de todo tipo, algunos apoyando a Mora y otros a Carboni.

Por otro lado, hace unos días atrás, Keyla hizo un en vivo en donde aseguró que los motivos de su accidente no tenían nada que ver con alcohol o drogas, y desde ese momento no se ha vuelto a pronunciar sobre su accidente, solo comparte en sus redes lo que ha sido el tema de la recuperación de su cirugía.