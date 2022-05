Diego Bravo viajó hasta México para tratar su alopecia

Redacción- El famoso youtuber costarricense Diego Bravo, compartió en sus redes sociales que se había sometido a un trasplante capilar, para tratar sus entradas que le generaban complejo.

Bravo viajó hasta México para poder realizarse el tratamiento con la clínica especialista «DREO», la cual es patrocinadora de grandes artistas de Televisa y es número 1 en México.

«Cuando clínica DREO me ofreció trabajar juntos me sentí muy feliz porque entendí que mi trabajo en redes ha sido tan acogido por ustedes y odiado por otros que no creía que una clínica numero 1 internacional estuviese queriendo tenerme como parte de sus «creadores» que confían en ellos», dijo Bravo en su Instagram.

Según el creador de contenido, la cirugía tardó más de 8 horas, pues el procedimiento se hace pelo a pelo por toda la parte afectada, «no es un peluquín barato que se pega como muchos hemos visto en la TV tica» mencionó.

«Aumentará su autoestima y los hará sentirse mejor con ustedes mismos. La ciencia, la medicina y la tecnología hoy en día son un éxito garantizado», expresó a sus seguidores.

Diego se encuentra en casa de un amigo mexicano que le brindó ayuda en su recuperación, se le ve contento e incluso bromeó con que le gustaba verse pelón.