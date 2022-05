Giacone salió en defensa de su estilo de juego

Redacción – El técnico argentino de Sporting, José Giacone, le mandó un mensaje a sus críticos, a quiénes les dice que lo encasillan como un entrenador defensivo, porque no hacen un análisis real futbolístico en sus partidos.

Giacone defendió su estilo de juego en la dolorosa caída de 1-0 ante Saprissa, donde los capitalinos pagaron caro una desatención en una pelota parada que deparó la anotación de Jimmy Marín, que se trajo abajo la labor del rival.

Ese fallo le dejó una enorme desazón al timonel sudamericano, que señala que a lo largo del toreo siempre ha ido a buscar los partidos, gracias al proceso que ya tiene con la institución con sede en Pavas, ya que tiene tres torneos en el banquillo del club.

Desde la óptica de Giacone, Saprissa tuvo que enviar a Kendall Waston de nueve y cuando se adelantaron en el marcador, Jeaustin Campos lo devolvió a la defensa con el fin de defenderse y cuidar la victoria, lo que saca a relucir que Sporting bombardeó con todo.

José Giacone habló en conferencia de prensa y deja claro que no comparte el pensamiento de las personas que lo catalogan como un timonel defensivo, el cuál pese a las críticas tiene al club vivo de cara al cierre, gracias a los 30 puntos que suman.

«Muchos partidos los planteamos y fuimos a buscarlos, lo que pasa es que el planteo ante Saprissa es el que está a todas las luces, no estoy de acuerdo porque no soy defensivo, cuando me encuentro con un equipo con el bagaje de Saprissa debo tener todos los recaudos posibles y no se puede jugar abierto. Saprissa puso a Waston de nueve porque ya no podía entrar por ningún lado, lo puso de nueve e hizo bien.

Waston no ganó una en nuestra área, cuando va ganando lo puso de central, lógico perfecto lo de Jeaustin. Tuvo que cuidar el 1-0 ante Sporting FC y se tuvo que defender contra Sporting, no sale salió a atacar a la libre, me encasillan de defensivo, porque no hace un análisis real futbolístico, porque tuve equipos que tenían unos recursos que me tenía que adaptar, yo hace 10 años que dirijo y tuve equipos de todos los estilos, de acuerdo con los recursos con los que uno cuenta», afirmó José Giacone.