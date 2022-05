Exámenes se aplicarían en primaria a partir del 15 de junio

Redacción – Desde el Ministerio de Educación Pública (MEP) se comprometen a correr para cancelar las pruebas FARO programadas para mediados del mes de junio.

Intención que el ministerio dejó en claro por medio de un comunicado compartido durante la tarde del presente lunes.

Puesto que en las últimas horas han surgido muchas interrogantes al rededor de este tema, debido a una declaración efectuada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el pasado sábado.

Oportunidad que el mandatario aseguró que durante su periodo encabezando el Poder Ejecutivo se eliminarán las pruebas FARO.

Lo que ha causado un sin fin de dudas en la ciudadanía, puesto que el presidente no detalló cuándo iba a cumplir con esa modificación.

Más aún por el hecho de que las pruebas FARO de este año se encuentran a pocos día de iniciar para los estudiantes de primaria.

No obstante, la decisión de eliminar estas pruebas no le corresponde al Poder Ejecutivo ni tampoco al MEP, puesto que el visto bueno o no está en manos del Consejo Superior de Educación (CSE).

Autoridad a la que el MEP buscaría para consultarle sobre este tema y si da la aprobación para cancelar la realización de estos exámenes.

Pero también buscarían que el CSE modifique el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes con el fin de que las pruebas aplicadas en noviembre y diciembre de 2021 se utilicen como diagnóstico, con el fin de no afectar la nota final de los estudiantes.

Según detallaron, en este momento el ministerio se encuentra llevando a cabo una revisión integral de las pruebas estandarizadas y al final presentarían el resultado del análisis al CSE.