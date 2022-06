Jicaraleños esperan que todo se esclarezca en pro del fútbol tico

Redacción – El reconocido abogado nacional, Aquiles Mata, es la mente maestra detrás de la solicitud formal que presentó Jicaral a la Fedefútbol pidiendo la suspensión de la declaratoria de su descenso por presuntos vínculos entre Herediano y Guanacasteca.

Mata fue contratado por Roy Barrantes, presidente de Jicaral, que en una investigación hecha por el experto en leyes que tiene a su lado, se dieron cuenta que ADG tendría al menos 11 jugadores del ficha del Herediano en sus filas, lo cuál es prohibido.

Según el reglamento de Unafut, cada equipo solo puede prestar cuatro jugadores y no más que eso. En un inicio durante el semestre pasado, ADG contó con Anthony Contreras, Nextaly Rodríguez, Mauricio Vargas y Suhander Zúñiga.

Pero no solo eso, ya que Mata fue claro al señalar que ellos no van a decir nombres ni mucho menos, debido que la mayoría han salido en los medios de comunicación, pero principalmente en la investigación que ha hecho el Diario La Nación.

Aquiles Mata habló en conferencia de prensa y señaló que hay jugadores de ADG que no ha podido comprar un carro, debido que se reportan salarios de 200 mil al mes, cuando en realidad ganan 1 millón, sumado a muchos otros rumores alrededor de Guanacasteca.

«Jicaral no está nombrando personas, porque ya han salido en los diferentes medios de comunicación, entonces lo lógico es que se recoja toda esa información y se investigue a todas esas personas. Me llamó un dirigente deportivo para decirme que hay jugadores de Guanacasteca que por ejemplo quieren comprar un carro y no pueden, porque están reportando salarios a la CCSS por 200 mil colones y ganan 1 millón de colones.

Pero por ahí, hay muchos rumores. En el momento tendrán que darse los nombres y se dice que en ADG hay 11 jugadores del Herediano y no solo cuatro visibles que son los del préstamo, entonces todo eso tendrá que salir pidiendo información a Unafut, pidiendo cuántos jugadores realmente son contratos directos de Guanacaste y cuántos del Herediano, eso sería la forma correcta de que se haga un proceso de investigación, estamos dando los insumos para que hagan su trabajo», afirmó Aquiles Mata.

Jicaral dio a conocer siete peticiones en la investigación que solicitaron, con el fin de esclarecer presuntos vínculos entre Herediano y Guanacasteca.