Redacción – ¡Directo al Premio Puskas! Golazo de escorpión en Asia le da la vuelta al mundo, debido a la enorme dificultad de la anotación, que fue resaltada hasta FIFA.

Alou Koul, un australiano de 20 años, que compartió camerino en el 2021 con Marco Ureña, delantero tico, en el Central Coast Mariners de la A-League. Este ariete actualmente es ficha del Stuttgart de Alemania y figura en la Selección de Australia Sub-23.

De una forma formidable, el atacante selló un memorable gol que ha dado la vuelta al planeta entero, el cual le ayudó a su representativo a sacar un valioso empate de 1-1 ante la Selección de Irak en la Copa Asiática (AFC).

Cuando estaba por finalizar la primera parte del encuentro, Kuol recibió un centro desde la banda derecha que le quedó retrasado, pero como último recurso se animó a realizar una especie de «escorpión», intento que le valió para hacer el golazo.

“Estaba corriendo hacia adelante y vi la pelota pasar detrás de mí, y pensé: ‘Sí, hagámoslo. No pude hacer nada más, así que simplemente lo golpeé y salió. ¿De 10? Yo le daría un cinco. Eso es normal. ¡Solo dame la misma pelota y lo haré de nuevo! Estoy mintiendo, eso fue agradable», bromeó Koul.

