Segura espera llevar más fichajes a su plantel

Redacción – El técnico del Campeón Nacional, Geiner Segura, afirma que para el Club Sport Cartaginés la parte física no debe ser excusa, por lo que buscarán reforzar el plantel para así tener mayores posibilidades de maniobra con la actual planilla.

Segura lamentó la amarga derrota de 1-2 ante Municipal Grecia, que le abolló la corona de campeones a los brumosos en la fecha inaugural del Apertura 2022.

La misión del entrenador de 45 años es conformar un plantel competitivo, que pueda dar batalla en el torneo nacional y Liga Concacaf, por lo que la intensión es llevar fichajes que aporten mayores chances para el cuerpo técnico.

Es por ello, que ya sumaron los fichaje de Brandon Bonilla como lateral izquierda y Marco Ureña en línea de ataque, son las dos incorporaciones confirmadas por el Cartaginés, que debe aterrizar pronto para poder competir con todo.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y señala que buscarán tener un plantel para hacerle frente a los dos torneos que tendrán en el semestre, por lo que reforzarán su nómina para seguirle dando alegrías a la fiel afición brumosa.

«Las puertas no están cerradas y tenemos posibilidades, pero si hay algunas posibilidades y se irán dando cuenta, lo más importante es que ósea estar acá después de haber sido campeones podemos sumar muchas excusas, pero siento que no podemos caer en eso. Para Cartaginés la parte física no puede ser excusa, Cartaginés debe tener un plantel competitivo para hacerle frente a los dos torneos, porque el torneo de nosotros va ser así y él que esté cansado que levante la mano, entrara otro para hacerlo bien y siento que por eso estamos en búsqueda cuáles jugadores pueden llegar a reforzar al equipo, por eso no se ha cerrado el tema de incorporaciones, vamos a revisar muchísimo para tener mayores maniobras y no caer en ese tipo de excusas», afirmó Geiner Segura.

Los brumosos confirmaron las renovaciones de Dylan Flores, Michael Barrantes, José Gabriel Vargas, Víctor Murillo y William Quirós. Así como la continuidad por todo el torneo de Daniel Chacón, así como la compra de la ficha de Marcel Hernández.