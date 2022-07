Ajú respalda labor de Alfaro en Alajuelense

Redacción – El buen arquero de Alajuelense, Miguel Ajú, cree que Wardy Alfaro es uno de los mejores entrenadores de porteros del país, lo que le ayuda a potenciarse bajo los tres palos, a pesar de que muchos manudos piden el despido del personero erizo.

Gran parte de la afición manuda pide la salida de Alfaro de Alajuelense, ya que consideran que el desdibujado nivel de Leonel Moreira y el resto de los porteros manudos es por su culpa, debido que creen que no es apto para estar en ese puesto.

Pero aunque muchos liguistas no quieren ver ni en pintura a Wardy, lo cierto es que el preparador de guardametas tiene el respaldo de Agustín Lleida y la junta directiva eriza, por eso no es casualidad que ya tenga más de 5 años en su puesto.

Su labor a lo interno del León es clave y por eso Alfaro cuenta también con el apoyo de sus pupilos, que tampoco leen ni ven noticias, con el fin de no intoxicarse con las críticas de la afición, que desde hace varios torneos pide el despido de Wardy.

Ajú considera que son cansadas las críticas para el entrenador de arqueros rojinegros, debido que realizar un arduo trabajo todos los días a nivel técnico y táctico, por eso se enfocan en ellos mismos, con la misión de mantener claro el norte.

Miguel Ajú salió en defensa de Wardy Alfaro, a quién considera como uno de los mejores entrenadores de porteros del país, por lo que saben el gran grupo de arqueros que tiene Alajuelense pese a todo lo que se dice en la calle y en la prensa deportiva.

«Lo importante es que conocemos a Wardy Alfaro como persona y profesional, sabemos lo que da todos los días durante los entrenamientos, es cansado y yo no leo noticias, pero claramente me llegan por el tema familiar, pero no le hago caso a eso porque conozco a Wardy, Leo Moreira lo conoce y sabe lo que da, lo que nos aporta día a día, confiamos en él y en el trabajo día a día.

Hay que darse la idea que los porteros somos los que jugamos y tomamos las decisiones en el campo, trabajamos a nivel técnico y táctico, la verdad que contento porque tener uno de los mejores entrenadores de porteros del país, no leemos periódicos ni noticias, nos enfocamos en nosotros, sabemos el gran grupo y entrenador de porteros que tenemos», afirmó Miguel Ajú.