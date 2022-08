Sequeira es fiel seguido a la idea de Guardiola

Redacción – El entrenador de San Carlos, Douglas Sequeira, afirma que su espejo con los Toros del Norte es ver en acción al famoso Manchester City de Guardiola y por eso reconoce que se inspira en ellos, debido que le gusta atacar bien en cada partido.

Sequeira se declaró fanático al estilo de juego del equipo celeste de la Premier League inglesa, del cuál el timonel norteño no le pierde el rastro y busca calcar esos movimientos en San Carlos, donde cuenta con jugadores de buen pie y calidad.

Para el timonel sancarleño, su forma de defenderse dentro de la cancha viene desde un año atrás y por eso deja claro que siempre usará en su zona baja un bloque bajo, ya que no cree en el intermedio, por eso considera que eso ha sido clave en su equipo.

San Carlos llegó a 10 puntos en cinco fechas disputadas y así demostrar que van en serio en el grupo B que tiene como líder al sorpresivo Puntarenas FC.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y dice que siempre busca transición de defensa a ataque, por eso siempre que puede usa de espejo al Manchester City.

«Vengo defendiéndome hace un año de la misma forma, mi espejo es ver al Manchester City de Guardiola, me gusta atacar bien y defenderme en bloque bajo, a mí el bloque intermedio no me gusta y nunca verán a San Carlos en bloque intermedio, yo no creo en eso porque cuando hace bloque intermedio nos atacan por las espaldas.

Me gusta defender todos cerca del área, pero si reconozco que jugadores como Jeffrey Valverde me daban esa velocidad pero lo tengo lesionado. Ando buscando esa transición de defensa a ataque, este partido ante Saprissa era importante ganarlo, ahora tengo que encontrarle a la vuelta, quiero sumar de tres, no será fácil pero la propuesta de San Carlos será ganar el Tibás», afirmó Douglas Sequeira.

Pero Douglas no es el único seguidor fiel de Guardiola, ya que en el fútbol nacional Paté Centeno también es un fanático al método del timonel español.