La guapa periodista recalca que para ella esta fue una gran oportunidad, en donde conoció a personas increíbles y aprendió realmente a bailar

Redacción- Luego de que eliminaran a Gaby Jiménez , se vinieron las sorpresas en «Dancing with the Stars».

Y es que, gracias a un comodín que la BBC de Londres entrega a las producciones durante la temporada se da la posibilidad de que se reincorpore uno de los participantes que ya había sido eliminado.

No obstante, luego de que el presentador le ofreciera a Gaby esta posibilidad para competir con sus ex compañeros en la votación, se mostró dudosa y tras consultarlo con su pareja de baile tomó la decisión de que no quiere participar de estas nuevas votaciones.

Para Jiménez ya su paso por la pista de baile terminó, y siente que los ex participantes tienen más ganas de vivir un poco más de esta experiencia.

Además la guapa periodista recalca que para ella esta fue una gran oportunidad, en donde conoció a personas increíbles y aprendió realmente a bailar y que eso es lo que se lleva.

Asimismo le preguntaron a su novio Marcel Hernández qué opinaba de esta decisión que su novia, y aseguró que ella es una campeona, pero que no debe volver porque ya es una etapa que finalizó para Jiménez.

Ahora el «Carbro Macabro», «Meme» y «Jm» competirán entre sí para ver quién regresa a la competencia gracias a las votaciones del público.

Solo uno de ellos podrá entrar gracias al comodín por lo que, el público tiene hasta el día de hoy a las 9 p.m para votar y darle nuevamente la oportunidad a uno de ellos.