Florenses tienen un gran rivalidad con Cartaginés

Redacción – El polémico entrenador del Team, Hernán Medford, afirma que ya deberían de ponerle un nombre al Clásico de Herediano vs Cartaginés, ya que es un compromiso donde las aficiones de ambos equipos esperan todos los torneos.

Medford se mostró contento por el triunfo de 3-1 del Herediano ante los brumosos, a los cuáles respeta por ser los campeones nacionales, pero aún así, deja claro que los de la Vieja Metrópoli juegan buen fútbol, lo cuál hace que la victoria tenga un plus.

Desde la óptica del timonel dele quipo que nació grande, en el país solo se habla del Clásico Nacional entre Alajuelense vs Saprissa, pero también existe otro clásico como el que reúne a brumosos y heredianos, por lo que pide un nombre para dicho duelo.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y afirma que disfrutó el triunfo ante Cartaginés, el cuál sirvió para que Herediano se mantenga como líder e invicto, gracias a que registran un total de 29 puntos en 11 jornadas disputadas.

«Un partido entre Herediano vs Cartago es un Clásico y es diferente, ya que sin importar en que posición este Heredia o Cartaginés, ambas aficiones lo celebran o se disgustan porque perdió su equipo, yo lo veo como un Clásico, acá solo se habla de un Clásico (Alajuelense vs Saprissa) ya deberían de ponerle un nombre al clásico de Herediano vs Cartaginés, jugamos ante el Campeón Nacional que juega bien, nadie les regaló nada y la victoria es las que uno disfruta», afirmó Hernán Medford.