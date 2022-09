Suárez tomará previsiones con la estrella surcoreana

Redacción – ¿Quién marcará a Son Heung Min? Suárez buscará controlar la estrella de Corea del Sur, que milita en el famoso Tottenham Hotspur de Inglaterra.

Son es el gran referente de su país, ya que semana a semana destaca en la Premier League inglesa con los Spurs, donde este pasado fin de semana se destapó con un triplete en 13 minutos, lo cuál habla de la enorme calidad del extremo izquierdo.

Las grandes condiciones del surcoreano hacen que Suárez lo tenga bien referenciado, pero eso sí, el colombiano señala que también tienen otro volante de creación bastante bueno como Lee Jae-sung del Mainz 05 de la Bundesliga de Alemania.

Se espera que en La Sele apliquen una marca especial sobre el talentoso Son. Jugadores como Carlos Martínez o el mismo Francisco Calvo podrían tener esa misión.

Por ello, Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y afirma que los surcoreanos no son solo Son Heung Min, quién usa el número 7 en su país.

«No solamente es Son, tienen otro volante de creación bastante bueno, pero lógicamente hay que tenerles un cuidado especial, la condición que tengo yo como entrenador, obviamente teniendo en cuenta las individualidades me importa más lo colectivo, me importa más ese jugador Son de como en lo colectivo, que clase de funcionamiento tiene con los demás, eso es importante tenerlo en cuenta pero no es solamente Son y 10 más, si no un equipo donde hay dos o tres jugadores que son importantes, hay que tener en cuenta a todo el equipo», afirmó Suárez.

El cuadro patrio saldrá con todo en busca del triunfo en este fogueo que se realizará este viernes 23 de septiembre a las 5:00 am hora tica en el Estadio Goyang Sports, el cuál cuenta con condiciones fantásticas en su infraestructura.