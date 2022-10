Campbell es un enamorado del Monstruo

Redacción – No hay dudas que Joel Campbell es un saprissista de corazón y por eso señala que tener el ADN morado le ha ayudado a ser exitoso en su carrera deportiva, en la cuál siempre ha dado de que hablar por su gran talento y calidad.

Campbell estuvo de invitado en el cuarto capítulo del especial Acceso Total de Repretel, donde contó que uno de sus grandes deudas es jugar con el Monstruo, el equipo de sus amores y por el cuál se apasiona de gran forma.

En este capítulo titulado «Los Tres Mosqueteros» donde también aparecen Yeltsin Tejeda y Francisco Calvo, Joel recuerda que va iba al Estadio Ricardo Saprissa Aymá desde que tenía seis meses de nacido, por lo que su pasión por el equipo morado es total.

«Saprissa es mi equipo, es un sueño que tengo desde pequeño porque desde los seis meses voy al estadio de Saprissa. Soy morado, morado», afirmó un emocionado Joel.

En la misma charla, el atacante ficha del Club León de Liga MX señala que aún no sabe si llegará a jugar con la institución más laureada del país nuevamente, pero si es aficionado a tope del equipo más ganador del país, el cuál es el que le roba suspiros.

Desde la óptica de Campbell, el mítico ADN morado si existe y es el que le ha ayudado a tener gran éxito en su vida personal y carrera deportiva, ya que esa esencia ganadora se la enseñaron en el Monstruo y él se siente alguien ganador siempre.

«Sí y el ADN morado es ganador y yo me considero una persona ganadora. He cumplido todo lo que me he marcado en la vida y yo creo que mucho de eso se debe a todo lo que se enseña en Saprissa», afirmó Joel Campbell.

Cabe recordar, que Joel se marchó del Saprissa vendido al Arsenal de Inglaterra en agosto del 2011 cuando solo tenía 18 años. Desde ahí, el extremo derecho ha jugado en países como España, Grecia, Italia, Portugal y actualmente da de que hablar en México.

A menos de un mes para el inicio de Catar 2022, el atacante afina detalles para jugar su tercer Mundial de la FIFA con la Selección Nacional, donde es figura con su clase. Si usted desea los capítulos de Acceso Total puede acceder al sitio web de Repretel.