Torres está a las puertas de su primer Mundial Mayor

Redacción – El talentoso volante del Team, Gerson Torres, revela que «se cuida un poco» en los entrenamientos para evitar una lesión de cara al Mundial de Catar 2022, donde anhela con estar presente vistiendo los colores de La Sele.

Torres es consciente de sus altas probabilidades de estar en la lista de 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo de la FIFA, gracias a su buena labor con el cuadro patrio donde ha sido constante en los llamados en la era de Luis Fernando Suárez.

Su regularidad en las convocatorias hace que Gerson sepa que tiene cerca un posible llamado, por eso en las practicas con el Team evita ir a jugadas divididas con un compañero o algún tipo de trabonazo que le puede generar una dolencia.

Durante la Octagonal de Concacaf, Gerson disputó cinco partidos marcando un recordado gol ante Honduras en el Estadio Nacional, asimismo disputó 45 minutos en el repechaje ante Nueva Zelanda. En la última gira por Asia también dijo presente.

Aunque se cuida en los entrenamientos, Torres con Tigo Sports y afirma que en los partidos si lo da todo por la camiseta del Herediano, ya que es el equipo que le da de comer y sabe que si no rinde en el Team su sueño de ir al Mundial podría esfumarse.

«En los entrenamientos si nos cuidamos un poco, en alguna jugada dividida o algún choque, no meter el pie porque nos puede ocasionar una lesión, pero creo que creo en los partidos veníamos con todo a Puntarenas, a todas las jugadas íbamos porque el que nos da de comer es Herediano, si no jugamos bien acá no nos van a llamar a la Selección Nacional, pero si en los entrenamientos nos cuidamos un poco, pero en los partidos tratamos de darlo todo sin cuidarnos de nada», afirmó Gerson Torres.