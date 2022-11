Wilson es de las grandes promesas del fútbol nacional

Redacción – ¿Al Saprissa? Roan Wilson es una de las novedades de la Selección Nacional en Catar 2022, por eso en medio de rumores sobre su futuro la prioridad del volante de 20 años es marcharse al fútbol europeo.

Wilson es una de las grandes promesas del fútbol tico, gracias a sus grandes condiciones que lo hicieron convencer a Luis Fernando Suárez, que no dudó en convocar al jugador con pasado reciente por el Municipal Grecia, donde se dio a conocer.

Su gran calidad hizo que en este 2022 lo llamaran a microciclos de trabajo, donde convenció al cuerpo técnico patrio, donde no dudaron en ingresarlo entre los 26 elegidos que vestirán los colores de Costa Rica en la justa universal.

La emoción del oriundo de Limón es total y por eso ve la Copa del Mundo como un trampolín para su carrera deportiva, ya que aunque se le relaciona con el Saprissa, su anhelo es marcharse al fútbol europeo para cumplir un sueño de niño.

«Este año desde que me empezaron a llamar a los microciclos se empezaba a crear la ilusión de estar en esa futura lista y ya al estar es muy emocionante estar. Yo lo veo como un trampolín porque competimos contra grandes equipos, mucha gente viendo y tratar de hacer las cosas bien, no sabemos que pueda salir Dios primero, a mí me gustaría salir a jugar a Europa, esa es mi gran ilusión desde muy niño», afirmó Roan Wilson a Deportivas Columbia.

Sin dudas, Wilson será uno de los jóvenes a tener referencias en la selección, gracias a su talento y calidad que lo llevaron a debutar en primera en el año 2019 con el desaparecido Limón FC.