Suárez resaltó la exigencia de sus jugadores

Redacción- El entrenador tico, Luis Fernando Suárez dijo en conferencia de prensa, que a él no le gusta el duelo ya que no estaban eliminados tras la derrota ante España.

Suárez comentó que la Sele con muchas limitantes, logró volver a ser Costa Rica, ya que debían volver a la esencia que caracterizó a la Tricolor durante la eliminatoria.

Lea también: Joel Campbell a los ticos: «Tenemos posibilidades el último partido para clasificar»

Además, el técnico colombiano añadió, que la goleada ante España fue un duro golpe, pero debían levantar cabeza si querían revertir la situación.

«Con muchas limitantes Costa Rica volvió a ser Costa Rica, sabíamos que ante España fue un duro golpe pero no me gusta el duelo, porque no estábamos eliminados», afirmó Luis Fernando Suárez.

Seguidamente, Suárez comentó que a él no le gusta el duelo, ya que no estaban eliminados y ahora con la victoria ante Japón siguen con vida a pesar de que los daban por muertos.

Ahora, el timonel patrio, deberá analizar a fondo el juego ante Alemania, ya que con una combinación de resultados la Sele podría avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo.