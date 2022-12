Alvarado no vio minutos en el Mundial de Catar

Redacción – El buen portero de la Tricolor, Esteban Alvarado, afirma que le quedan seis meses más de contrato con el Club Sport Herediano y ahí tomará la decisión si se retira o no del fútbol profesional.

Alvarado fue uno de los cuatro jugadores patrios que no vio minutos en Catar 2022, pero en su llegada al país sostuvo que tras asistir a su primera Copa del Mundo tendrá que volver al equipo que nació grande, donde estará liderado por Geiner Segura.

Desde la óptica del arquero, su intensión es cumplir su contrato con los florenses y cuando termine el mismo en junio del 2023 valorará que hacer, ya que desde julio pasado señaló que estaba poniéndose en buena forma física para disfrutar más bajo los tres palos.

Esteban Alvarado habló en su llegada a suelo nacional y afirma que La Sele no alcanzaron el objetivo primordial de clasificar, pero eso sí, hicieron cosas que el equipo asimiló muy bien tras el duro golpe sufrido ante España al perder por 7-0.

«Me quedan seis meses más en Herediano y ahí veré si me retiro o no, tengo contrato vigente hasta junio del 2023, positivo lo que realizamos en Catar 2022, donde después del primer partido se vinieron cosas que el equipo asimiló muy bien y creo que hicimos un buen papel. No se cumplió el objetivo primordial de clasificar, pero rescatando cosas positivas, la actitud contra Japón y Alemania, si lo aplicábamos desde el primer partido pudimos haber aspirado a algo más, lo que pasó ante España fue un accidente, es la verdad», afirmó Esteban Alvarado.

No hay dudas que Esteban es de los mejores arqueros del fútbol nacional, gracias a su enorme calidad que lo llevó a estar al menos en el Mundial de Catar 2022.