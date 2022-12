Morales fue un gran crítico de la Tricolor en Catar

Redacción – El polémico periodista de ESPN, Álvaro Morales, afirma que La Sele se convirtió en un «ticosaurio» en el Mundial de Catar, debido a los jugadores veteranos que asistieron a la cita universal, donde el equipo de los ticos quedo fuera en primera fase.

Morales considera que México fue un Trinosaurio también, pero desde su óptica le sorprendió ver futbolistas en el cuadro patrio desde hace tres ciclos mundialistas, así como observar como algunos jóvenes aportaron a la renovación del grupo.

Sin dudas, la crítica del comunicador nacido en Guatemala pero radicado en México fueron fuertes hacia La Sele, la cuál cree que tuvo un inicio terrible pero que recompuso con la victoria de 1-0 ante Japón, teniendo en la última fecha chances de pasar.

Álvaro Morales habló con Yashin Digital en suelo catarí y así se refirió a la Tricolor, la cuál atacó con todo durante la Copa del Mundo de la FIFA.

«En México nos hicimos el Trinosaurio y ustedes de Costa Rica fueron los ticosaurios, me sorprendió ver que si se renovaron en algunas cosas, pero todavía ver jugadores de tres ciclos mundialistas me sorprendía, entiendo que la nueva camada no ha podido dar el do de pecho, al principio fue terrible pero luego se recompusieron ante Japón, en algún momento tuvieron a Alemania y España contra las cuerdas», afirmó Álvaro Morales a Yashin Digital.