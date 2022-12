El locutor realizó una emotiva publicación agradeciendo su participación en las corridas de toros

Redacción– Luego de un duro pronóstico, José Kawas no tenía esperanza de llegar a fin de año para disfrutar de las tradicionales corridas de toros, sin embargo, no solo llegó, sino también fue parte del equipo.

“Por un momento pensé que no estaría este fin de año , pero decidí confiar en que Dios no me abandonaría y aquí estamos.”, Agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Kawas R. (@josekawas76)

El locutor agradeció con un emotivo mensaje en una publicación de Instagram, por haber llegado a fin de año.

En redes sociales la participación de Kawas fue más que bienvenida, muchos ticos comentaron lo felices que se encuentran de que se haya unido al equipo de las corridas de toros.