La canción cuenta con más de 21 millones de reproducciones

Redacción– La canción más esperada cada diciembre es “All I want for Christmas is You” de Mariah Carey, quien este año rompió su propio récord.

La canción llegó a tener más de 21 millones de reproducciones este 2022, en tan solo un día, superando así a Adele con su canción “Easy on me”.

No cabe duda que una de las canciones que se han vuelto clásicos para la Navidad es All I Want For Christmas is You, de Mariah Carey.

“Crecí sin mucho dinero y sin poder disfrutarla como otros niños. Siempre quise que las Navidades fueran perfectas, pero, viniendo de una familia tan disfuncional, las cosas no siempre funcionaban. Así que cuando la escribí, le puse hasta la última gota de todo mi anhelo por lograr ese momento perfecto”. Declaró en varias ocasiones.

La cantante grabó dicho tema en agosto de 1994, estrenándolo el 29 de octubre de ese mismo año, desde entonces no ha dejado de se escuchada cada Navidad.