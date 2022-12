Redacción- El mediocampista argentino, Rodrigo De Paul dijo al final del partido que los jugadores de la albiceleste nacieron para sufrir y seguirán sufriendo a lo largo de sus carreras.

De Paul, comentó que no olvidarán nunca la forma en que consiguieron el Mundial, tras una gran actuación del plantel argentino y una final muy sufrida que a pesar de no ganarlo en los 90, lograron cerrar de manera perfecta en la tanda de penales.

#Qatar2022 🎙️ Rodrigo De Paul: "Nacimos para sufrir, vamos a sufrir toda la vida, pero esto no me lo voy a olvidar más. Creo que somos justos ganadores. Para ser campeones había que ganarle al último campeón y lo hicimos. Esto es una alegría que no puedo explicar". pic.twitter.com/2CRcU7iVN2

— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 18, 2022