El admirador se presentó en el concierto de Daddy Yankee

Redacción– ¡Se acabaron los días de suspenso!, Kimberly Loaiza confirma que ya conoció al admirador secreto que la llenaba de regalos.

La modelo, mientras participaba en Dancing With The Stars, no había día que no la llenarán de regalos en el camerino del canal.

Sin embargo, mientras estuvo el programa, nunca se conoció la identidad de este hombre, hasta hace poco que Loaiza afirmó ya haberlo conocido.

Kim confirmó que el sujeto se le presentó durante el concierto que Daddy Yankee, y que ella no le creía hasta que le enseñó las facturas, así lo confirmo en una entrevista para De Boca en Boca.

“Es un señor que se me acercó en el evento y me dijo que él era quien me había enviado los regalos, yo no podía creerle; sin embargo, me sacó las facturas que confirmaba lo que decía, yo quedé súper sorprendida y le agradecí por hacer, durante varias semanas, mis domingos más bonitos”, dijo Loaiza.

La modelo sigue en pie con su decisión de seguir soltera, ya que menciona estar enfocada en sus proyectos.