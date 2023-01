Redacción- El cantante y bailarín Bryan Ganoza no se quedó callado y le tiró con todo a quienes lo critican.

El «Cabromacabro» ya llegó a Las Vegas, en dónde trabaja como stripper en un night club llamado Kings of Hustler. Asimismo Ganoza le tiró con todo a los ticos que lo critican y aseguró que «llegando y facturando verdes».

“Llegando y facturando verdes. Los que me critican no se ganan esto en una semana, yo me lo gano en lo que dura una canción, o sea, en 3 minutos. ¡Qué viva Las Vegas! Dinero para mis hijos” comenta Ganoza en una historia de Instagram.