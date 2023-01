McDonald no oculta su gran respeto por el León

Redacción – El atacante sancarleño, Jonathan McDonald, que dice que su amor por La Liga le impide celebrarle un gol al club rojinegro en caso de anotar en la Catedral.

McDonald está listo para regresar al Estadio Alejandro Morera Soto, donde asegura que será un duelo mental para él, debido que conoce bien como juegan los futbolistas del León por su pasado durante varios años con el Equipo de su Gente marcando 127 goles.

Es precisamente esa pasión y cariño que tiene por el León hace que el atacante de 35 años no tenga en su cabeza celebrarle un gol al cuadro erizo, pero eso sí, no oculta que si buscará anotarle a La Liga, ya que ahora defiende los colores de los Toros del Norte.

Jonathan McDonald habló en conferencia de prensa y dice que en caso de anotarle al León no celebraría en la casa rojinegra, la volverá a visitar con la camiseta de San Carlos.

«En La Liga tengo amigos, sé lo que pueden dar y no pueden dar, ellos también me conoce, creo que será un juego mental para ambos. Si anoto un gol, La Liga tiene todo mi respeto y así que nunca he pensado en celebrarlos, fueron muchos años que pasé ahí, fue mucho tiempo que me dieron de comer a mí y mi familia, creo que nadie oculta y nunca he ocultado el amor y respeto por Alajuelense, pero es una parte de meramente respeto futbolístico, como defendí el escudo por muchos años con tanta pasión y ganas, ahora lo defiendo en San Carlos, obviamente que le anoté a La Liga cuando estuve con La Liga y espero que San Carlos lo pueda hacer, así como se abra el marco», afirmó McDonald.

No hay dudas que la vuelta de McDonald al Morera Soto le da un plus al encuentro de este sábado 21 de enero en La Catedral a partir de las 7:00 de la noche.