Redacción – El entrenador de Guadalupe, Paté Centeno, dejó saber su enorme molestia tras el fracaso de La Sele Sub-17 quedando fuera ante Puerto Rico y acusa al mismo a que no hay una formación adecuada para los jóvenes a nivel de las ligas menores.

Paté asegura que esos temas de la Tricolor menor hay personeros de la Fedefútbol que saben más, pero eso sí, asegura que ahora el fútbol es de jóvenes y no es posible que en el país los jugadores apenas dan su primer paso a nivel profesional a los 17 o 18 años.

Mientras, que en el mundo a esas edades ya están ganando una Copa del Mundo o jugando UEFA Champions League en los grandes escenarios. Esa situación refleja que en el país no se está haciendo una buena labor con los nuevos valores.

«Las personas que están más de cerca en la federación son los encargados de eso, yo en estos momentos me enfoco en Guadalupe y eso es circunstancial, uno trata de darle algo al fútbol. Es un tema de muchas horas, es un tema que hemos venido atacando y en Costa Rica no hay formación y nos hemos enfocado en otras cosas, hemos dejado un poco de quién forme nuestras futuras generaciones y eso hay que tener cuidado porque el fútbol cada vez es de jóvenes, ya si lo ven a nivel europeo que es de primer mundo, siempre aparecen figuras que a los 18 años están ganando una Copa del Mundo, mientras que en Costa Rica a los 17 o 18 recién dan un paso, entonces creo que en un país donde no hay formación, no se puede pedir otra cosa», afirmó Paté Centeno.