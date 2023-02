No quiso decir el nombre del artista

Redacción– La cantante nacional, Fatima Pinto, expuso por medio de un video de TikTok, a un cantante muy reconocido que le ofreció un trío.

Fatima es una cantante y compositora que ha resurgido con mucha presencia en la industria musical del país y fuera de el.

Para seguir abriendo sus fronteras, la joven de 23 años quiso escribirle a un artista muy reconocido para invitarlo a colaborar en una de sus canciones, sin embargo, no se esperaba la respuesta del artista.

Menciona que a la hora de escribirle, el sujeto fue muy directo y le preguntó sobre su orientación sexual, lo que para ella estaba fuera de contexto, pero al tratarse de alguien tan grande quiso decirle que era buena idea hacer una canción sobre ese tema.

«A mi me pareció una conversación demasiado rara así que yo traté de desviarlo y volverlo a la música, a lo que me respondió ‘sí, hagamos la canción’, yo pensé que no había salido tan mal después de todo, pero luego me dijo ‘entonces si harías un trío conmigo y otra mujer?'», dijo la cantante.

Fatima, después de la insistencia del sujeto, prefirió dejarle claro el tipo de persona que es ella, lo mucho que lo admiraba pero no iba a aceptar.

En el video, la tica dice que no expondrá el nombre y las capturas de pantalla del artista, porque desea darse a conocer por otras cosas, y no de esa forma.