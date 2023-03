Asegura que el país se encuentra con la guardia baja en temas de seguridad.

Redacción – La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, señala el peligro de que organizaciones criminales radicadas en países vecinos de Centroamérica lleguen a Costa Rica buscando hacer negocios.

Esta advertencia fue mencionada por la experta en temas de seguridad durante una entrevista que le hicieron en el programa de Radio Columbia, Hablando Claro.

Dicho espacio fue aprovechado por la exministra de Seguridad para avisar sobre el peligro de que estos grupos se trasladen a suelo tico aprovechando la crisis de seguridad que vive el país.

Acción que considera aún más probable ante el escenario inverso que están viviendo otros países de la zona en los que señala que la criminalidad ha disminuido.

Por lo que Chinchilla asegura que la inacción de las autoridades nacionales son como una invitación para las organizaciones criminales para que vengan a Costa Rica.

La también extitular del Ministerio de Justicia y Paz asegura que el país se encuentra con la guardia abajo en temas de seguridad.

Situación que considera ha ocurrido debido a la poca inversión en esta materia, así como reformas a la Ley de Crimen Organizado.

«Los criminales tienen un factor de racionalidad, sobre todo el crimen organizado, son gente que lo que buscan es hacer negocios, entonces lo primero que observan es a dónde ir para hacer esos negocios y en un momento en que en Centroamérica están ocurriendo varias cosas en persecución de las bandas criminales, a mí me preocupa que el hecho de que Costa Rica tenga la guardia baja, como la hemos venido teniendo en los últimos años, en donde no ha asignamos recursos a la seguridad, en donde la Ley de Crimen Organizado se le hacen cambios absurdos que parece que por accidente ya no podemos juzgar como hubiésemos querido a estos criminales, cuando no hay una prioridad de Estado en este tema y estamos viviendo en el barrio más peligroso del mundo lo único que estamos consiguiendo es generar una invitación de manera inconsciente a que esos criminales vengan a hacer los negocios a Costa Rica», apuntó Chinchilla.