Señala que el Estado no está comprometido a ejecutar recursos obligatorios a la autoridad del sector salud.

Redacción – El diputado que encabeza la fracción del partido Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, disparó fuerte contra la administración de Rodrigo Chaves y su compromiso con restaurar la solidez financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según el legislador, dos situaciones ocurridas en las últimas semanas dentro de la Comisión de Asuntos Hacendarios termina dejando en claro las intensiones del Poder Ejecutivo con la autoridad del sector salud.

La crítica se da tras darse a conocer que la institución decidió congelar la realización de 53 proyectos como Ebais, clínicas y hospitales, dicha medida anunciada por la CCSS fue resaltada por el diputado.

Según Acuña, la noticia de no proceder a realizar obras de infraestructura ocurrió unos días después de que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, asegurara que el Estado no va a cumplir con obligaciones que tiene con la Caja.

Esto debido a un total de ₡26 mil millones que ya estarían presupuestados para la autoridad de salud, pero que el Gobierno no ejecutaría pese a estar en la obligación de hacerlo.

«Estamos frente a un Gobierno que quiere quebrar a la Caja, y lo voy a decir así múltiples veces en este discurso, ¡quieren quebrar a la Caja, este Gobierno quiere quebrar a la Caja!».

«Estamos frente a un Gobierno que mientras se da por el pecho con discursos de reactivación económica, se posiciona en contra de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, frente a ese Gobierno es al que estamos».

«Hace unos días, a la Comisión de Asuntos Hacendarios asiste el señor ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el señor ministro de Hacienda reconoce que hay obligaciones que tiene el Estado con la Caja, y reconoce que son eso, ¡obligaciones, reconoce que son obligaciones!, para acto seguido decir que le da igual y que no piensa pasarle a la Caja más de ₡26 mil millones que están presupuestados y que no piensa ejecutar, que no piensa trasladar».

«Mientras dicen que la Caja está quebrada, cosa falsa, lo cierto es que quieren quebrarla, mientras le dicen a la ciudadanía que van a frenar la inversión en infraestructura de la Caja, el ministro de Hacienda viene y dice que no le va a pasar ₡26 mil millones que tienen la obligación, que no son opcionales, ¡tienen la obligación! de trasladarle a la Caja. El Gobierno de este país, la administración del presidente Chaves quiere quebrar a la Caja y los hechos son contundentes», apuntó el legislador.