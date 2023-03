Cordero brilló con un gol ante ADG

Redacción – El joven atacante del Monstruo, Julen Cordero, deja claro que en el Saprissa tiene la misión de ganar cueste lo que cueste el primer lugar en el torneo, por lo que se exigirán al máximo para cerrar en la cima la fase regular.

Cordero cumplió con creces en la victoria de 2-3 del cuadro morado en el Estadio Chorotega de Nicoya, donde el ariete de 20 años se lució con un gol al minuto 42 y así volver a festejar un tanto con la camiseta del equipo más grande del país.

Para el atacante fue especial la visita a suelo pampero, ya que tenía mucho sin jugar y lucirse con una gran presentación le da un impulso para seguir figurando con el Saprissa, donde acarrea una enorme presión por ser hijo de Víctor Cordero, ídolo de la institución.

La victoria ante ADG también le dio al Monstruo el primer lugar, ya que Alajuelense perdió 0-2 ante Santos de Guápiles, lo que dejó a los morados en la cima con 27 puntos.

Julen Cordero conversó con AMPrensa.com en suelo guanacasteco y afirma que en el Monstruo tienen mucho sin cerrar primeros una fase regular, por eso están comprometidos a darlo todo para conseguir este ansiado objetivo.

«Tenía bastante de no jugar y no como jugador siempre quiere adentro, aportar y jugar, el cuerpo técnico me dio la confianza y tratar de devolverla en el campo, gracias a Dios se dio la anotación, se sacaron los tres puntos y si es para ayudar el equipo es lo mejor, debemos terminar el torneo bien, tenemos que ganar ese primer lugar como se debe en Saprissa, tenemos bastantes torneos sin cerrar de primeros, esa es la meta del grupo, lo tenemos claro y sé que vamos a trabajar para eso», afirmó Cordero a AMPrensa.com.