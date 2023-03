Redacción-La exmis reina y presentadora, Verónica González, está soltera de nuevo tras haber terminado su noviazgo con Jesse del Valle.

La noticia fue comunicada por la misma presentadora en redes sociales.

«Hola, querida comunidad, hoy quiero abrirles mi corazón, contarles cosas sobre mí, porque ustedes, son parte de mi vida, sé que cuento con ustedes.

He sentido muchas cosas en el corazón, hay momentos muy duros, pero la verdad, una no inicia una relación para luego terminar, hoy sé que la vida es así, no todo tiene el final que al inicio de la relación espera.