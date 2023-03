Ugalde renunció a defender la Tricolor desde septiembre del 2021

Redacción – El entrenador colombiano de La Sele, Luis Fernando Suárez, insiste que no buscará a Manfred Ugalde para que vuelva a la Tricolor, debido que el atacante fue el que renunció a defender su patria.

A pesar de que muchos ticos pidan la vuelta del atacante del FC Twente al cuadro patrio, Suárez tiene claro que no se va contactar con el joven formado en Saprissa, que se perdió el Mundial de Catar 2022 por haber renunciado a inicios de la eliminatoria.

Lo cuál demuestra la firmeza en su posición, ya que desde la óptica del cafetero todo se da porque Ugalde no renunció a él como técnico, sino que se hizo a un lado para defender a Costa Rica y por eso el DT respeta la posición del delantero de 20 años.

Es por ello, que Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa e insiste que Ugalde es el que debe tener la sensación de costarricense y jugar con La Sele, por eso el sudamericano no tiene en sus planes convencer al atacante.

«No he conversado con él, por una razón porque Manfred Ugalde renunció no a mí, renunció a representar al país y yo tengo el deber de respetar, yo llamaría un nacionalizado solo si quiere representar al país, yo antepongo eso porque Manfred renunció a defender su patria, todo lo que hemos conseguido con el país es que existe el sentimiento de representar al país, si uno no tiene la sensación de ser tico no puede estar en selección, no ha existido nada», afirmó Luis Fernando Suárez.

Ante ello, Ugalde puede seguir anotando en el FC Twente de los Países Bajos, que mientras esté Suárez no se verá al atacante con la camiseta roja de los ticos.