Brumosos no tienen ni un solo convocado

Redacción – El entrenador brumoso, Paulo César Wanchope, afirma que estar sorprendido por ver al Cartaginés como el único equipo grande del país que no tuvo un jugador convocado a la Selección Nacional de cara a la Liga de Naciones.

Cartaginés es el único equipo de los cuatro clubes grandes del país que no recibió el llamado de ninguno de sus jugadores, lo que sorprendió de gran forma a muchos.

Ni jugadores con gran nivel como Luis Ronaldo Araya, Jeykell Venegas o José Luis Quirós lograron convencer a Luis Fernando Suárez, que convocó jugadores hasta de Santos, Guadalupe y Guanacasteca, pero se olvidó por completo de los brumosos.

Esa situación tiene sorprendido a «Chope», que asegura que no ha tenido comunicación con el cuerpo técnico patrio y por eso se enfocará en potenciar a sus pupilos para poder tener convocados en los próximos encuentros.

Paulo César Wanchope habló en conferencia de prensa y evitó hacer polémica con el tema, ya que más bien señaló que trabaja en el Cartaginés en pro del país.

«Me sorprende, pero en ese tema uno no se puede meter tan a profundidad. Hay que seguir trabajando en equipo y a partir de ahí, ojalá podamos aportarle a la Selección Mayor en los próximos partidos. No he tenido comunicación con el cuerpo técnico de Luis Fernando Suárez, pero todos trabajamos en pro del país y nosotros buscamos mejorar a los jugadores para que puedan ir a la selección», afirmó Paulo César Wanchope.