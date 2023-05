Alcócer ha sido un dolor de cabeza para Saprissa

Redacción – A sus 18 años, Jossimar Alcócer, extremo izquierdo de Alajuelense, asegura que la confianza que le ha dado Andrés Carevic y sus compañeros le ha ayudado a creérsela, pero sin agrandarse dentro de la cancha.

Alcócer es uno de los puntos altos del León, que venció con marcador de 1-0 al Saprissa en la ida de la Gran Final, donde el talentoso juvenil se robó los reflectores con su extraordinaria calidad, ya que hasta se dio el lujo de hacer jugadas de fantasía.

Pero esas jugadas que rompen el molde no son casualidad en el jugador manudo, ya que a lo largo del torneo ha sido muy constante con su rendimiento sumando un total de 1612 minutos en 24 juegos, sumando cuatro goles y tres asistencias.

Jossimar Alcócer conversó con AMPrensa.com y reveló la clave que le ha permitido consolidarse como uno de los mejores jugadores de La Liga, pese a su corta edad.

«Hemos tenido muchísima unión de grupo y creo que eso nos ha ayudado bastante, vamos ir hacer lo mejor de nosotros, sabemos que va ser un rival complicado, Saprissa en casa es bastante complicado pero iremos hacer lo mejor de nosotros. Nosotros tenemos las mismas ganas de ser campeones que tiene Saprissa y estamos ansiosos de alcanzar el campeonato. Creo que la confianza que me ha dado el profe Carevic, la confianza me ha dado motivos para creérmela y no agrandarme, pero si pensar que soy el mejor en mi posición», afirmó Jossimar Alcócer a AMPrensa.com.

No hay dudas, que Alcócer muy pronto dará el salto a Europa, gracias a su gran calidad ha hecho que ya clubes del extranjero lo estén siguiendo de cerca. El extremo derecho es 100% de la cantera manuda, ya que fue formado en el CAR.